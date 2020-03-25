كورونا.. تركيا تبدأ إجلاء طلابها من مصر والسودان

الخرطوم/ الخليج 365

السفير التركي في الخرطوم عرفان نذير أوغلو للأناضول:

- سفارتنا تواصلت مع الطلاب الأتراك في السودان، منذ اليوم الأول لتفشي الفيروس

- أحد مسؤولي الخطوط الجوية التركية: طائرة خاصة تابعة للشركة توجهت من إسطنبول إلى الخرطوم لإجلاء الطلاب الأتراك.

بدأت تركيا إجلاء طلابها العالقين في مصر والسودان، بعد تفشي فيروس كورونا فيهما.

وأفاد السفير التركي في الخرطوم عرفان نذير أوغلو للأناضول، أن سفارته تواصلت مع الطلاب الأتراك في السودان، منذ اليوم الأول لتفشي الفيروس في هذا البلد.

وأوضح أن السفارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية، أجلت مساء الثلاثاء، دفعة من الطلاب الأتراك على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية التركية.

ووفقا لتصريح أحد مسؤولي الخطوط الجوية التركية، فإن طائرة خاصة تابعة للشركة توجهت من إسطنبول إلى الخرطوم لإجلاء الطلاب الأتراك.

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وأوضح المسؤول أن الطائرة نقلت وهي في طريقها إلى الخرطوم، 3 مواطنين سودانيين كانوا في تركيا.

وأشار المسؤول إلى أن الطائرة أقلعت من مطار الخرطوم الدولي نحو العاصمة المصرية القاهرة، في تمام الساعة 19:40 بالتوقيت المحلي لتركيا، وعلى متنها 52 طالبا، ورضيعا.

ومن المقرر أن تجلي الطائرة الخاصة 80 طالبا تركيا من القاهرة، وتصل إسطنبول في حدود الساعة 02:00 فجر الأربعاء.

وسيتم إخضاع كافة الطلاب القادمين من السودان ومصر، للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليماته بتسيير رحلات خاصة لإجلاء الطلاب الأتراك العالقين في بريطانيا وأيرلندا وسويسرا وبولندا وإيطاليا ومصر والسعودية والامارات العربية المتحدة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 417 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 108 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.