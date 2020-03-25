حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، أن ذلك يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال.

وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المُساءلة المُبلغين.

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كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: السجن والغرامة لمن ينشر صوراً أو مقاطع لمخالفات منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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