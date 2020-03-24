البحرين تعلن استخدام دواء لعلاج كورونا

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كشفت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، أنها استخدمت دواء الـ“هيدروكسي كلوركين”؛ من أجل علاج فيروس كورونا (COVID-19)، لتكون بذلك من أوائل الدول التي استخدمت هذا المستحضر.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين: إن العلاج أثبت فاعليته في تعافي عددٍ من الحالات القائمة للفيروس في البلاد.

وأكد أن هذا الدواء ”حقق نجاحاً كبيراً بعدما تمت تجربته، واستطاع تقليل نسبة الفيروس، وساهم في انحسار أعراضه والحد من مضاعفاته“.

وذكر المسؤول البحريني أن بلاده استخدمت الـ“هيدروكسي كلوركين“ في 26 فبراير 2020، وذلك بعد اكتشاف أول حالة قائمة للفيروس قبل ذلك بيومين.

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وأشار إلى أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ”كوفيد 19“ قرر استخدام الدواء على الحالات القائمة استنادًا إلى تجارب الدول التي حققت نجاحًا ملحوظًا بعد استخدامه علاجًا للفيروس وتعافيهم، مثل الصين وكوريا، حيث ارتفعت مؤشرات شفاء الحالات القائمة المسجلة لديهم بعد علاجهم.

ويعد العقار من أقدم وأشهر الأدوية المضادة للملاريا، وأظهرت دراسات فاعليته في علاج كورونا المستجد.

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