شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى 3 انفجارات بالقرب من معسكر التاجى شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها عن سماع دوي 3 انفجارات بالقرب من معسكر التاجي شمالي بغداد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، أعلنت السبت، إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي، فى حصيلة أولية للقصف الصاروخى الذى استهدف معسكر التاجى، وقالت القيادة - فى بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "إن معسكر التاجى تعرض لقصف صاروخي؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي".

وكان مصدر أمنى عراقى قد أفاد، فى وقت سابق اليوم، بأن 11 صاروخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجى شمال بغداد.

و أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم السبت، بأن الطيران العسكرى العراقى يحلق حاليا على مستوى منخفض شمال بغداد، وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية) الإخبارية - "إن الطيران العسكرى العراقى يحلق فوق مناطق شمال العاصمة وبمستوى منخفض".

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وكانت مصادر أمنية، قد أعلنت إن عددا من الصواريخ سقط، صباح اليوم السبت، داخل قاعدة التاجى العسكرية بالعراق، التى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع، وقال ضابط عراقى داخل القاعدة لرويترز، إنه سمع دوى سقوط عشرة صواريخ على الأقل فى القاعدة وإنه يسمع الآن صفارات الإنذار.

و كانت وزارة الخارجيّة العراقية، قد عبرت عن رفضها يوم أمس الجمعة عن رفضها، وإدانتها لما أقدمت عليه القوات الأمريكيّة من انتهاك لسيادة العراق بقصف مقرّات للجيش، والشرطة، والحشد الشعبى، وهى قوات وطنيّة عراقية دافعت عن العراق، ووحدته، وقاتلت ببسالة، وأوقفت امتداد تنظيم داعش إلى دول المنطقة، بل العالم.

كما أقدمت القوات الأمريكيّة، على قصف مطار مدنى قيد الإنشاء فى كربلاء، وهى مدينة تحظى باحترام وتقديس كبيرين فى وجدان الشعب العراقيّ؛ ممّا تسبَّب باستشهاد عدد من المدنيّين، وإصابة آخرين بجُرُوح، فضلاً عن الأضرار المادّيّة التى خلّفها القصف.