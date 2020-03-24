شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت اليوم الثلاثاء، عن أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية سجلت فى أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من تحول الولايات المتحدة إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، لافتة إلى تسارع كبير للغاية في عدد الإصابات هناك.

وقالت المنظمة فى مؤتمر صحفى اليوم: نرى بارقة أمل في إيطاليا بتسجيل عدد أقل في الإصابات والوفيات.

كانت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قالت إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، وأوضحت أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة.

Advertisements

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك "تسارع كبير للغاية" في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة ومن الممكن أن تتحول إلى مركز للتفشي.

وكان قد قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع، مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم.

ودعا تيدروس إلى الالتزام السياسي وقال إنه سيخاطب قادة دول مجموعة العشرين هذا الأسبوع وسيطلب منهم العمل معا لتعزيز إنتاج معدات الحماية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.