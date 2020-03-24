وزارة النقل بسلطنة عمان تقلص عدد ركاب سيارات الأجرة للوقاية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة النقل بسلطنة عمان تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة من ثلاثة ركاب إلى راكبين لا تشمل السائق، بدءاً من اليوم وحتى إشعارٍ آخر، للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر حساب وزارة الإعلام بسلطنة عمان، عبر موقع تويتر، أنه ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وحرصاً على سلامة قائدي وركاب سيارات الأجرة بسلطنة عمان، فقد قررت وزارة النقل تقليص عدد ركاب الأجرة من ثلاثة ركاب إلى راكبين (لا تشمل السائق ) بدءاً من اليوم وحتى إشعارٍ آخر.





وأكدت وزارة النقل في سلطنة عمان على أصحاب وسائل النقل العام الالتزام بتعليمات الوزارة السابقة بإيقاف نقل الركاب (داخل وبين المدن)، وكل من يخالف هذا القرار سيعرض للمساءلة القانونية.

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يشار إلى أن سلطنة عمان أعلنت اليوم الثلاثاء تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية ابتداء من 29 مارس باستثناء رحلات الشحن الجوي ورحلات محافظة مسندم. ويأتي القرار في إطار جهود احتواء فيروس كورونا وهناك 84 حالة إصابة بالفيروس حاليا في السلطنة فيما لم تسجل أي وفاة بعد.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس کورونا (کوفید 19)، لتسع مواطنين واثنين مقيمين، وترتبط حالات منها بالسفر والمخالطة، بينما تخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان - أن 17 حالة تماثلت للشفاء، ودعت الجميع للتقيد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.

كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.