الصحة الأردنية تعلن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع المصابين لـ 153

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الصحة الأردنى سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل الأردن 26 إصابة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات فى العزل إلى 153 حالة.
وأوضح وزير الصحة الأردنى، خلال مؤتمر صحفى، أن 12 حالة من محافظة إربد، وهم من حفل الزفاف، و3 حالات أتت من بريطانيا، أحدهم كان بالحجر فى أحد الفنادق، 4 حالات خالطت احدى المريضات، حالة جنسيتها إسبانية أتت من رومانيا، وحالة من أمريكا أتت قبل 10 أيام، وخمسة مخالطين لاحدى المريضات التي خالطت بدورها ممرضة مصابة في البشير.
وأوضح جابر، أن عدد ارتفاع عدد الإصابات، بسبب الزيادة فى عدد المفحوصين، وزيادة فرق التتبع.
وأشار إلى أن الزيادة في الحالات، ما تزال ضمن المؤشر غير الخطير، لكنها تدعو إلى المزيد الحذر والالتزام بالحجر المنزلي، لحين التغلب على الوباء.
وأضاف وزير الصحة الأردنى، أنه بتوجيهات ملكية، تم التنسيق مع جميع الجهات الطبية حيث سيتم تشكيل فرق متعددة من هذه الجهات لمساندة وزارة الصحة في مستشفى الأمير حمزة.
وتابع: "وصلنا هذه الليلة 21 ألف فحص إضافي لفيروس كورونا، سيتم زيادة الأعداد المفحوصة لكي يتم حصر المفحوصين، نهيب بالمواطنين الالتزام بمنازلهم والالتفات إلى التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية".
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