المغرب: ضبط 122 شخصا لعدم امتثالهم لقرارات الطوارئ لمكافحة وباء كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت جهود سلطات الأمن بمدينة سلا المتاخمة للعاصمة المغربية الرباط إلى توقيف 113 شخصا راشدا و9 قاصرين، لعدم امتثالهم لتنفيذ تدابير الطوارئ الصحية التى اعتمدتها السلطات العامة للتصدى لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وذكر بيان للمديرية العامة للأمن أنه جرى توقيف المضبوطين بسبب تواجدهم فى الشارع العام بدون حصولهم على تراخيص استثنائية للخروج.
كما تم ضبط العديد من الموقوفين فى ساعات متأخرة من الليل بدون مبرر مشروع، وذلك رغم عمليات التوجيه والإرشاد التى أقرتها السلطات لتنفيذ التدابير الوقائية لمنع تفشى الوباء.
وقد تم التحفظ على المشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة، بينما تم وضع القاصرين تحت المراقبة، وذلك بعدما تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية للعزل، سواء خلال عملية النقل أو الإيداع أو البحث الذى يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأشار البيان الأمنى، إلى أن هذه العمليات الأمنية المكثفة التى شملت كل أحياء المدن، تندرج فى سياق التطبيق الحازم لإجراءات الطوارئ الصحية التى تهدف إلى ضمان الأمن الصحى للمواطنين والمواطنات، ومنع تفشى وباء كورونا المستجد.
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