شكرا لقرائتكم خبر عن نائب حاكم دبى يوجه الشكر للعاملين بالقطاع الصحى: خط دفاعنا الأول ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى، الشكر لكل العاملين بالقطاع الصحى، والذين يخوضون معركة ضد فيروس كورونا، ووصفهم بأنهم جيش الإمارات الإنساني.

وقال مكتوم فى تغريدة عبر تويتر:"إلى كل جندى فى جيش الإمارات الإنساني، من أطباء وممرضين ومسعفين وكل موظف في القطاع الصحي، ممن يخوضون معركة شجاعة في مواجهة فيروس كورونا.. عدو الحياة.. نقول لكم، شكرا خط دفاعنا الأول.. وطننا وشعبنا أكثر أماناً وسلاماً بفضل إخلاصكم لرسالتكم الإنسانية: إنقاذ الإنسان في كل الظروف".



مكتوم بن محمد

وكانت السلطات الإمارتية أعلنت تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حسبما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وكانت كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، عن أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية سجلت فى أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من تحول الولايات المتحدة إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، لافتة إلى تسارع كبير للغاية في عدد الإصابات هناك.

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وقالت المنظمة فى مؤتمر صحفى اليوم: نرى بارقة أمل في إيطاليا بتسجيل عدد أقل في الإصابات والوفيات.

كانت قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، وأوضحت أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك "تسارع كبير للغاية" في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة ومن الممكن أن تتحول إلى مركز للتفشي.

وكان قد قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع، مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم.

ودعا تيدروس إلى الالتزام السياسي وقال إنه سيخاطب قادة دول مجموعة العشرين هذا الأسبوع وسيطلب منهم العمل معا لتعزيز إنتاج معدات الحماية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.