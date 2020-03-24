شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى العراقى يجمع 44 مليار دينار لشراء أجهزة تنفس لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي العراقي عن نجاحه فى جمع 44 مليار دينار من 52 جهة متبرعة لشراء أجهزة التنفس الاصطناعي لمرضى كورونا، والذى يتسبب نقصه بوفاة المريض.

وقال المصرف، في بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، إنه "في إطار الجهود الرامية إلى درء الخطر الداهم الذي يُمكن أن يتسبب به تفشي فيروس كورونا على صحة المواطنين الكرام، ولأجل دعم الاستعدادات الوقائيَّة التي تقوم بها وزارة الصحَّة وخليَّة الأزمة يُعلن البنك المركزي العراقي عن جمع ما قيمته (44 مليار دينار عراقي) لغاية يوم الثلاثاء ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٠ يوظف فى الأساس لأغراض سد النقص بأجهزة التنفس الصناعي (الإنعاش التنفسي)".

وأكد البيان أن هذا النقص الذي يُسبّب ارتفاع نسب الوفيات، وكذلك لأغراض إجراءات الوقاية من انتشار الوباء. وقدم محافظ البنك المركزي ومجلس إدارته الشكر الجزيل إلى الجهاز المصرفي العراقي وجميع الجهات التي لبَّت النداء وساهمت بالتبرع للصندوق الذي دعت اليه وزارة المالية العراقية لمواجهة هذا الوباء الخطير.