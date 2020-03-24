شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا إلى 264 شخصا و19 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 26 حالة، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة، وقالت وزارة الصحة الجزائرية فى بيان لها، مساء اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 34 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 264 حالة، بالإضافة إلى حالتى وفاة ليرتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 19.

وأوضح البيان، أن حالة الوفاة الأولى هى فى ولاية تيزى وزو (شمال شرق) لشخص يبلغ من العمر 72 عاما انتقلت له العدوى من ابنته المغتربة التى كانت فى إجازة عائلية، وحالة الوفاة الثانية لشخص مغترب يبلغ من العمر 75 عاما يقيم بولاية بومرداس (شمال).

و من جهتها، أعلنت اللجنة العلمية للتصدى لفيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، أن الدواء الجديد الموجه لعلاج هذا الوباء يتم وصفه للحالات الخطيرة فقط.

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وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن الدواء الذى أعلن عنه عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس الإثنين، والموجه لعلاج فيروس كورونا، يتم وصفه للحالات الحادة فقط وداخل المستشفيات التى تتكفل بالمصابين، مشيرا إلى أن الدواء يستعمل فى إطار التوصيات الدولية.

وأكد أن وصف هذا الدواء يخضع إلى مراقبة طبية صارمة من المختصين داخل المراكز الصحية التى تتكفل بالمصابين، مؤكدا أن أنجح وأفضل علاج لهذا الوباء الذى اجتاح العالم يبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى قد أعلن، مساء أمس، أنه تقرر وضع حيز التنفيذ بروتوكول علاج جديد لفيروس (كورونا) أساسه دواء جديدا منتج محليا، يتم استخدامه لحالات الإصابة المؤكدة.