المغرب.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 5 والمصابين 170

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في المغرب، مساء الثلاثاء، إلى 5، بينما المصابون إلى 170 بعد تسجيل حالة وفاة و27 إصابة جديدة.



وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بالمغرب (حكومي)، أنه حتى مساء الثلاثاء سجلت البلاد 27 إصابة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 170، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.



ولفت إلى ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس إلى 6 بعد تعافي مواطنة، مشيرا أن حالة الوفاة الجديدة لمسن قادم من هولندا، دون تفاصيل أكثر.



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وفي 3 مارس/آذار الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمغربي مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.



وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.



وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.