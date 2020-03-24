ليبيا.. تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيات حفتر

وليد عبد الله/ الخليج 365

تجددت الاشتباكات، الثلاثاء، بين القوات الحكومية الليبية ومليشيات خليفة حفتر، بمحوري عين زارة والرملة، جنوبي طرابلس.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي للأناضول: "الاشتباكات بمحور عين زارة تجددت بعدما حاولت مليشيات حفتر التقدم وفشلت كعادتها".

وأضاف المجعي، "أما محور الرملة فشهد اشتباكات أقل حدة من محور عين زارة بحكم أن الاشتباكات تجري بين الطرفين بالمدفعية الثقيلة من بعيد".

وأشار أن محور عين زارة شهد تساقطا كثيفا للقذائف على الأحياء المدنية، ما تسبب في خسائر مادية.

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والثلاثاء، أعلنت قوات الحكومة الليبية، إصابة 3 عناصر من الشرطة القضائية، جراء قصف استهدف سجنا جنوبي طرابلس، من قبل ميليشيات حفتر.



وفي تصريح سابق للأناضول، قال المجعي، إن "مليشيات حفتر استهدفت اليوم بالقصف المدفعي سجن عين زارة بطرابلس، ما تسبب في إصابة 3 عناصر أمنية تقوم بحماية السجن".



ورغم إعلانها، السبت، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن ميليشيات حفتر تخرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.



وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.

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