الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 153

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الثلاثاء، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 153، بينها حالة شفاء واحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، قال فيه إن ارتفاع الإصابات يدعونا "للحذر بشكل أكبر".

وأشار جابر إلى وصول 21 ألف وحدة فحص "كورونا" إلى المملكة.

وتعدّ إصابات الأردن، ليوم الثلاثاء، هي الأعلى مقارنة بما أعلنته خلال الأيام الماضية.

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وأدى الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات بالمملكة، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وفعل الأردن قانون "الدفاع"، الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، كما دخل الجيش على خط المواجهة.

وفرضت الحكومة "حظر تجوال" مفتوح، بدأ السبت، وأغلقت العاصمة عمان والمحافظات، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 408 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 107 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.