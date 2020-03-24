فلسطين.. افتتاح مختبر لفحص عينات "كورونا" في بيت لحم

أيسر العيس/ الخليج 365



افتتحت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، مختبرا لفحص عينات من فيروس كورونا، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ويهدف افتتاح المختبر إلى تسريع إجراء عمليات الفحص التي كانت تتم فقط في مختبرات الصحة المركزية برام الله وسط الضفة، وفق مسؤول طبي فلسطيني.

وفي تصريح للأناضول، قال ضياء سالم، مدير المهن الطبية في المركز الوطني للتأهيل ببيت لحم (حكومي): "نظرا للضغط على مختبرات الصحة العامة برام الله، قررت الوزارة فتح مختبر في بيت لحم، وتم اختيار مستشفى الكاريتاس (خاص) لذلك بناء على معايير محددة".

وأضاف سالم أنه تمت تهيئة مبنى معزول داخل المستشفى، من أجل عمل الفحوصات.

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على آليات للتخلص من النفايات الطبية بإعدامها في المستشفى، ثم طمرها تحت الأرض بطريقة آمنة".

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وحتى مساء الثلاثاء، أجرت الصحة الفلسطينية 4522 اختبارا لعينات مشتبه أصحابها بإصابتهم بفيروس كورونا، وتبين أنها جميعها سلبية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية 60.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/ آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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