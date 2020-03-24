المرزوقي يتابع ميدانياً تفاعل المواطنين والمقيمين مع قرار منع التجول بالمجاردة

أكد محافظ المجاردة المكلف الاستاذ ثامر بن نايف المرزوقي على تجاوب سكان محافظة المجاردة وجميع مراكزها بالالتزام بقرار توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا، بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى اليوم الثاني من تطبيقه.

وشدد المرزوقي على أهمية التزام كل مواطن ومقيم بالأمر الكريم وتنفيذ التعليمات الوقائية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، مهيباً بالجميع لإتباعها والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والبعد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وصحتهم ، جاء ذلك خلال مشاركته مع الجهات الأمنية مساء اليوم في النقاط الامنية بوسط المحافظة كما قدم شكره لجميع القطاعات الأمنية بمحافظة المجاردة على مجهوداتهم كما شكر المواطنين والمقيمين على تجاوبهم وتفاعلهم .

وانتشر رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية بإشراف مباشر من مدير شرطة المجاردة المكلف الرائد محمد مشاري الغيلاني ومشاركة قائد الدوريات الامنية والمشرف الميداني الملازم اول مظلي محمد أحمد حديدان ، حيث بدت شوارع المحافظة ومراكزها خالية من المارة في امتثال للتوجيه الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين.