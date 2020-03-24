اخبار الخليج

الإمارات تسجل 50 اصابة اضافية بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

ابوظبي: أعلنت الإمارات الثلاثاء تسجيل 50 اصابة اضافية بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان رسمي.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان أنها رصدت 50 حالة جديدة "من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج".

وسجلت الإمارات حتى الآن 248 اصابة بالفيروس.

Advertisements

وقرّرت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة اسبوعين في محاولة للحد من انتشار المرض.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية بينها وقف الرحلات الجوية وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار الفيروس الذي تسبّب بوفاة آلاف حول العالم.

مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 50 اصابة اضافية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا