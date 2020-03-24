الإمارات تسجل 50 اصابة اضافية بكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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ابوظبي: أعلنت الإمارات الثلاثاء تسجيل 50 اصابة اضافية بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان رسمي.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان أنها رصدت 50 حالة جديدة "من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج".

وسجلت الإمارات حتى الآن 248 اصابة بالفيروس.

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وقرّرت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة اسبوعين في محاولة للحد من انتشار المرض.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية بينها وقف الرحلات الجوية وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار الفيروس الذي تسبّب بوفاة آلاف حول العالم.



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