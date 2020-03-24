الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين اثنين بالضفة

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار، الثلاثاء، على فلسطينيين وسط الضفة الغربية وإنه أصاب أحدهما.

وأفاد أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن الفلسطينيين كانا يلقيان الحجارة، بقرب قرية دير أبو مشعل وسط الضفة الغربية، على سيارات للمستوطنين الإسرائيليين.

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وأضاف أن الجنود نصبوا كمينا لهما وأطلقوا النار عليهما، وأصابوا أحدهما.

لكنه أشار أن الفلسطينيين فرا من المكان و"تقوم القوات بأعمال تمشيط في المنطقة للبحث عن المشتبه فيهما".

ولم يصدر إعلان فوري عن المؤسسات الطبية الفلسطينية عن الإصابة التي تحدث عنها أدرعي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.