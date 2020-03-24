عاهل الأردن يبحث مع أميري الكويت وقطر سبل مواجهة "كورونا"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الثلاثاء، جهود تنسيق مواجهة فيروس "كورونا" مع أميري الكويت وقطر.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين، وفق ما أورده الديوان الملكي الأردني، في بيانين منفصلين، تلقت الخليج 365 نسختين منهما.

وحسب المصدر: "جرى خلال اتصاله مع أمير الكويت صباح الجابر، بحث التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين الشقيقين، لمجابهة واحتواء فيروس كورونا".

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وأكد الملك عبد الله "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين"، متمنيا "للأشقاء في دولة الكويت دوام الصحة والسلامة".

كما ركز اتصاله مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على المحور ذاته.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثرمن 400 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و500، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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