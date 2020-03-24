أطباء سوريون يتطوعون لمكافحة كورونا في "غازي عنتاب" التركية

غازي عنتاب/ الخليج 365

يشارك عدد من الأطباء السوريين في حملة التصدي لفيروس كورونا في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، من خلال التطوع لمساعدة الفرق الطبية المنتشرة عند مداخل ومخارج المدينة لرصد الحالة الصحية للوافدين إليها.

وأنشأت بلدية غازي عنتاب في هذا الإطار، عددا من النقاط الطبية عند مداخل ومخارج المدينة، حيث يشرف الأطباء فيها على قياس درجات حرارة الأشخاص الوافدين بهدف الحد من انتشار الفيروس.

وأجرى والي غازي عنتاب داوود غُل، ورئيسة بلدية المدينة فاطمة شاهين جولة تفقدية، الثلاثاء، للإطلاع على سير المهام في النقاط الطبية.

وقال غُل في تصريح للصحفيين خلال الجولة، أن بلدية المدينة أقامت نقاطا طبية عند حواجز تابعة للشرطة والدرك، والمنتشرة عند مداخل ومخارج المدينة، ضمن إطار المساعي الرامية لمكافحة كورونا في غازي عنتاب.

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ولفت إلى أن ما يميز هذه الجهود هو تطوع الأطباء السوريين للمشاركة إلى جانب نظرائهم الأتراك في التصدي لفيروس كورونا.

وأضاف أن الأطباء يشرفون على قياس درجة حرارة الأشخاص القادمين إلى المدينة، والاتصال بفرق الإسعاف لدى وجود مشاكل صحية عند أحدهم.

وأعرب عن بالغ شكره لرئيسة البلدية، وكافة العاملين في المجال الصحي جراء تفانيهم في عملهم في مكافحة الفيروس.

من جانبها، قالت شاهين بأن النقاط الطبية تعمل على قياس حرارة كافة القادمين إلى غازي عنتاب، لما للتدابير الوقائية أهمية كبرى في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 407 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 104 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.