كورونا.. مساعدات قطرية للمتواجدين في الحجر الصحي بغزة

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، الثلاثاء، أن اللجنة بدأت تقديم مساعدات للمتواجدين بمراكز الحجر الصحي لكورونا في القطاع، ضمن المنحة القطرية الأميرية التي تقدر بـ 150 مليون دولار.

وقال العمادي، في بيان أصدرته اللجنة: "بالتنسيق والتعاون مع صندوق قطر للتنمية، وبناءً على توجيهات سمو أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بدأت اللجنة بتقديم المساعدات للمتواجدين في الحجر الصحي في غزة ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا".

وأكد أن هذه المساعدات تأتي ضمن المنحة المالية التي أعلن عنها أمير قطر لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر، والتي تشمل تقديم الدعم اللازم لأهالي القطاع لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" .

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وأوضح السفير القطري "أن المساعدات تشمل توفير وجبات الطعام والأجهزة الكهربائية الأساسية وكذلك الأثاث اللازم من أغطية ووسادات وفرشات، إضافة لتوفير طرود غذائية لأسر بعض المحجورين، علاوة على تأمين كميات الوقود اللازمة لتوفير التيار الكهربائي لمراكز الحجر".

وأوضح أن عملية توزيع المساعدات، ستتم بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بغزة.

والأحد، أعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير البلاد، أمر بتقديم دعم مالي إلى قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر.

وارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في أراضي السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، إلى 60 إصابة، اثنتان منهم في غزة.

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