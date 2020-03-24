"كورونا".. إغلاق مساجد غزة وتعليق صحيفة "فلسطين"

غزة/ نور أبو عيشة، محمد ماجد/ الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، إغلاق المساجد بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وقال وكيل وزارة الأوقاف بغزة، عبد الهادي الأغا، خلال مؤتمر صحفي: "بإجماع علماء ومفتي غزة، تقرر إغلاق جميع مساجد القطاع، اعتبارًا من فجر الأربعاء، ووقف صلاة الجماعة والجمعة فيها، لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي ووقاية من تفشي كورونا".

وشدد عبد الهادي على ضرورة الحفاظ على صلاة الجماعة في البيوت، والدعاء إلى الله لرفع البلاء عن جميع دول العالم.

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من جهتها، قالت صحيفة "فلسطين"، اليومية المحلية الوحيدة في غزة، عبر بيان مقتضب: "في ظل انتشار كورونا، وضمن الأوضاع الطارئة التي يعيشها الشعب، نعلمكم عزم الصحيفة وقف إصدار عددها الورقي، بدءا من الجمعة المقبلة وحتى إشعار آخر، مع الإبقاء على الموقع الإلكتروني".

وأصاب الفيروس شخصين في قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعًا صحية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ صيف 2006.

وإجمالًا، أصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 399 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 17 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 103 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.