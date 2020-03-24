معلومات عن منع التجول عليك معرفتها

نشر مركز التواصل الحكومي , فيديو تعريفي للمواطنين والمقيمين في المملكة عن منع التجول والقطاعات والأنشطة المستثناة من القرار , وهي : – يستمر لـ 21 يوماً يبدأ من 23 مارس 2020 , ومن الساعة الـ 7 مساءً حتى الـ 6 صباحاً. – المنع لا يشمل سيارات أنشطة قطاع الأغذية – القطاع الصحي من عيادات ومستشفيات ومختبرات لا يشمله المنع – منسوبو القطاعات العسكرية والأمنية والإعلامية والصحية مستثنون Advertisements – تطبيقات التوصيل متاحة للجميع في وقت منع التجول – أنشطة خدمات الإقامة مثل الفنادق والشقق متاحة – السماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول – اتصل على 999 لمعرفة الأنشطة المستثناة – إذا كنت من منطقة مكة اتصل على 911

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