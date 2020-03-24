تمديد فترة توقف #الدوري_الألماني

أوصت رابطة كرة القدم الألمانية الأندية بضرورة إيقاف منافسات البوندسليجا في الدرجتين الأولى والثانية، حتى نهاية أبريل المقبل، نظرا لاستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال بيان رسمي، أصدرته الرابطة، الثلاثاء، قالت إنها “توصي كافة الأندية الـ36 المحترفة بضرورة تمديد فترة الإيقاف حتى 30 أبريل بسبب الأزمة الحالية”.

وجاءت هذه التوصية قبل عقد اجتماع استثنائي بين الأندية والرابطة الأسبوع المقبل، بهدف الوصول لقرار نهائي بشأن مدة فترة الإيقاف.

وكانت الرابطة قد اتفقت مع الأندية في وقت سابق على إيقاف كافة المسابقات المحلية حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل، مع إمكانية التمديد حسب تطورات الوضع الراهن.