لتبعد عنك الزهايمر.. لا تكن لطيفاً أكثر من اللازم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

في حين أن بعض عوامل الخطر المؤدية للإصابة بمرض الزهايمر معروفة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري، فإنه جاري استكشاف الدور المحتمل للعناصر غير البيولوجية. أكد العلماء من جامعة جنيف ومستشفيات جنيف الجامعية بسويسرا أن هناك سمات شخصية معينة تحمي هياكل المخ من الإصابة بالزهايمر، بعد دراسة اعتمدت على فحص مجموعة كبيرة من الأشخاص فوق الـ65 عاماً عدة مرات على مدار 5 سنوات. ومن بين تلك السمات، أظهر الأشخاص الذين هم أقل لطافة لكن لديهم فضول طبيعي وقليل من الرضوخ، حفاظاً أفضل على مناطق المخ التي تميل للضمور سواء مع التقدم في السن الطبيعي وفي مرض الزهايمر، حسبما جاء على موقع "ساينس ديلي". ويقول البروفيسور بانتيليمون جياناكوبولوس، وهو طبيب نفسي في كلية الطب بجامعة جنيف ورئيس قسم الإجراءات المؤسسية في مستشفيات جنيف الجامعية الذي رأس هذا العمل: "تتسم الشخصيات ذات القابلية المرتفعة للموائمة بمستوى عال من اللطف وهي شخصيات تريد أن تتماشى مع رغبات الآخرين لتجنب الخلاف وأن تسعى للتعاون". ويضيف "هذا يختلف عن الانفتاح على الآخرين، يمكنك أن تكون منفتحاً للغاية ولكنك لست لطيفاً للغاية مثلما هو الحال مع الشخصيات النرجسية على سبيل المثال".

