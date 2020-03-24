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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للحفاظ على الخصوصية.. تحقق من العرض العام لبروفايل غوغل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
دائماً ما ينصح الخبراء أصحاب حسابات غوغل بالتحقق من الخصوصية والحفاظ على البيانات نظراً لأن الشركة الأمريكية تقدم خدماتها المجانية في مقابل الحصول على بيانات المستخدم، ويمكن للمستخدم فتح العرض العام لبروفايل غوغل عبر الرابط "aboutme.google.com". وفي جميع الأحوال لا يقتصر العرض العام لبروفايل غوغل على الاسم الكامل، ولكنه قد يتضمن أيضاً بيانات الاتصال الشخصية أو الخاصة بالأعمال، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد والجنس والمعلومات المهنية والعديد من البيانات الأخرى. ومن أفضل المزايا الموجودة في العرض العام لبروفايل غوغل أنه يمكن للمستخدم تغيير جميع البيانات أو حذفها، علاوة على أنه يمكن مشاركة كل البيانات أو بعضها مع مستخدمي غوغل الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر.
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