رصد زهرة الأوركيد للمرة الأولى في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة زهرة الأوركيد النادرة للمرة الأولى في الإمارة، في اكتشاف يضاف إلى رصيد الهيئة ودورها وجهودها في صون التنوع الحيوي والحفاظ على الأنواع من الانقراض، إذ تمتلك خبرة طويلة وتجربة عريقة في الحفاظ على البيئة وحمايتها وصون الأنواع.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة الهيئة: سجلت فرقنا المختصة وجود زهرة الأوركيد، وسيتم ضمها إلى قائمة الهيئة الخاصة بالأنواع النادرة المهددة بالانقراض، وبالتالي العمل كما هو سائد في نهج الهيئة لأجل الحفاظ عليها من الانقراض.

وأوضحت أن أوراق الأوركيد رمحية الشكل متبادلة، وأزهارها على أعناق تتكون من ثلاث بتلات، وثلاث سبلات، لونها أخضر، وحافتها قرمزية، وتزهر من فبراير حتى إبريل.

وتعمل فرق الهيئة المختصة على دراسة هذه الزهرة والبحث في إمكانية إكثارها. وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها للفرق التي تعمل على ترجمة وتنفيذ خططها واستراتيجياتها، وتعمل على كل التفاصيل البيئية بكل جدية واجتهاد، بما يؤكد مكانة الشارقة في عالم البيئة.