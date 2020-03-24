دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتفي Redmi K30 Pro وK30 Pro Zoom بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.

انطلقت اليوم رسميًا هواتف Redmi الجديدة Redmi K30 Pro وK30 Pro Zoom التي تتميز بتصميم الكاميرة الأمامية المنبثقة، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بتصميم دائري الشكل لوحدة الكاميرة.

يدعم هاتفي Redmi K30 Pro وK30 Pro Zoom رقاقة معالج Snapdragon 865، مع شريحة مودم X55 لدعم إتصال الهواتف بشبكات 5G، كما تضم هذه الإصدارات بطارية بقدرة 4700 mAh.

يتميز هاتفي Redmi K30 Pro وK30 Pro Zoom بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس، كما تضم الهواتف كاميرة سيلفي في وحدة منبثقة بدقة 20 ميجا بيكسل.

أيضاً تتميز شاشة الهاتف بأبعاد 20:9، كما يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويدعم كلا الهاتفين معدل تحديث 60Hz في الشاشة.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي هاتف Redmi K30 Pro بمستشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل والذي يدعم ميزة التثبيت البصري OIS، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل مع عدسات macro، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

وتختلف إعدادات الكاميرة الخلفية في هاتف K30 Pro Zoom، حيث تم إستبدال مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل بمستشعر أخر بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات tele مع OIS لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، وتكبير hybrid حتى 30 مرة، أيضاً يدعم هاتفي Redmi K30 Pro وK30 Pro Zoom تسجيل فيديو بدقة 8K.

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ويدعم هاتفي Redmi K30 Pro وK30 Pro Zoom رقاقة معالج Snapdragon 865 مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، أيضاً يدعم الهاتفين معايير UFS3.1 بسعة 128 أو 256 جيجا بايت.

كما ينطلق الهاتفين بقدرة بطارية 4700 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويأتي الهاتفين بتحسينات في محرك الإهتزازات، مع دعم تقنية Wi-Fi 6، وNFC، ومنفذ IR، مع مدخل لسماعة الرأس.

هاتف Redmi K30 Pro يتوفر بألوان البنفسجي، الرمادي، الأبيض إلى جانب اللون الأزرق، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من هاتف Redmi K30 Pro بسعر 425 دولار مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

بينما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف K30 Pro Zoom بسعر 535 دولار مع ذاكرة عشوائية 6 ججيا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، حيث تتوفر الهواتف للحجز المسبق في السوق الصيني اليوم، بينما تتوفر للبيع في 4 من أبريل.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتفي Redmi K30 Pro وK30 Pro Zoom بمعالج Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.