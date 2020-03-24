دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A31 بكاميرة رباعية وقدرة 5000 mAh في البطارية ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج اليوم عن هاتفها المتوسط Galaxy A31 الذي ينطلق بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh.

يتميز هاتف Galaxy A31 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، كما يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، ويأتي بدقة 1080 بيكسل بلس، مع نتوء القطرة للكاميرة الأمامية التي تأتي بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Galaxy A31 بأبعاد 20:9 في الشاشة، ويأتي بتصميم أخف وأنحف من هاتف M31، من جانب أخر يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بعدسات macro، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يضم هاتف Galaxy A31 رقاقة معالج MediaTek Helio P65 تضم اثنان من أنوية Cortex-A75 التي تقدم آداء أفضل من 4 من أنوية A73 المميزة لهاتف Galaxy M31.

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وينطلق هاتف Galaxy A31 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، مع نموذج أخر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

هاتف Galaxy A31 يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، مع منفذ USB C، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأحمر، والأسود، والأزرق، إلى جانب اللون الأبيض.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A31 بكاميرة رباعية وقدرة 5000 mAh في البطارية ظهر على التقنية بلا حدود.