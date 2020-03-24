يوتيوب يطلق قسمًا جديدًا بشان كورونا عبر المنصة

كتب - عاصم الأنصاري:
أنشأت خدمة "يوتيوب" لمقاطع الفيديو، والمملوكة لشركة جوجل الأمريكية، قسمًا جديدًا لعرض مقاطع الفيديو الجديرة بالثقة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك في محاولة لمنع تدفق المعلومات الخاطئة عبر المنصة.
وسيتواجد القسم الجديد على الصفحة الرئيسية، على أن يجمع المحتوى من المنافذ الإخبارية والمصادر الصحية الرسمية على المنصة.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تأمل "يوتيوب" أن تساعد مستخدميها في الابتعاد عن مقاطع الفيديو الكاذبة والمضللة بشأن كورونا.
وأشارت "يوتيوب" أن القسم الجديد سيتم إطلاقه في 16 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، على أن يصل للمزيد من البلدان خلال الأسابيع المقبلة.
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