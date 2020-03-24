فلسطين.. النيابة توقف 20 مواطنا خرقوا حظر التجوال

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أوقفت النيابة العامة الفلسطينية، الثلاثاء، 20 متهما بخرق حظر التجوال الليلي الذي فرضته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت النيابة العامة، في بيان:"تم القبض على المتهمين من قبل أجهزة الأمن في مدينتي رام الله (وسط) وطوباس (شمال)، لخرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ".

والأحد، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بدء حظر تجوال ليلي لمدة 14 يوما في إطار إجراءات احترازية من "كورونا".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 60.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 395 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.



وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.