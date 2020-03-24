كورونا.. ارتفاع وفيات العراق إلى 27 والإصابات 316

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 27 بعد تسجيل 4 حالات جديدة.



وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "تم تسجيل 4 وفيات جديدة، منها اثنتان في كربلاء وواحدة في نينوى وواحدة في السليمانية"، مشيرة أن مجموع الوفيات في البلاد بلغ 27.



وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 50 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 316 وحالات الشفاء إلى 75".



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ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 393 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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