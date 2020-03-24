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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبط المواطنة.
وقال المتحدث: المواطنة بالعقد الرابع من العمر، وتم توقيفها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة حائل توقف مواطنة أصرّت على عدم الامتثال لمنع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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