شركة واحة المسك تسخير جميع فنادقها بمكة تحت تصرف حكومة المملكة

إيمانًا بواجبها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية، أعلنت شركة واحة المسك الفندقية، تسخير جميع فنادقها في العاصمة المقدسة، تحت تصرف حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –يحفظه- الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ولدعم جهود المملكة في منع تفشي فيروس كورونا (كوفيد19).

وأكدت الشركة، التي تملك تسعة فنادق بإجمالي عدد غرف (2000) غرفة، وقوفها جنبًا إلى جنب بجميع كوادرها مع وزارة الصحة، ووزارة التجارة، والسياحة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) ومحاصرته ومنع انتشاره وفي مجال توعية المجتمع لما فيه من مصلحة عامة لوطننا الغالي، سائلة الله أن يحمي هذا الوطن.

جاء ذلك في رسالة ممهورة من رئيس مجلس إدارة شركة واحة المسك الفندقية عبدالرحمن بن عبدالعزيز نعمان، إلى كل من وزير الصحة توفيق الربيعة، وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.