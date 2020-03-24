“الصحة العالمية” تحذّر: أمريكا قد تتحوّل بؤرة لتفشّي “كورونا”

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حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، من أن هناك تسارعًا كبيرًا جدًّا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وأن البلاد يمكن أن تتحوّل إلى مركز جديد للتفشّي.
وأوضحت المتحدّثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، للصحفيين، أن 85 بالمئة من الحالات الجديدة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة كانت في أوروبا والولايات المتحدة، و40 بالمئة منها كانت في الولايات المتحدة.
وأضافت أن الولايات المتحدة تواجه تفشّيًا كبيرًا جدًّا، وهو تفشٍّ متزايدُ الشدّة.
وذكرت مارجريت هاريس أن تفشّي الفيروس بشكل عام يزيد على نحو متسارع للغاية، وتوقّعت زيادة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات عن معدّلها الراهن البالغ 334981 إصابة، و14510 حالات وفاة.
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