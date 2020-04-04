أمن الإسكندرية بمصر يتمكن من ضبط شخصين روجًا أخبار كاذبة بشأن انتشار كورونا

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط كل من "ياسر عنتر عبداللطيف السيد" مواليد 30 نوفمبر 1978، ومقيم بشارع مسجد السلام دائرة قسم محرم بك بمصر، وحسام الدين حسن محمد محمد السعدني، مواليد 13 نوفمبر 1991، ومقيم العصافرة دائرة قسم ثاني المنتزة" بمصر.

وذلك لبثهم العديد من الشائعات والأخبار حول انتشار فيروس كورونا بين قيادات الجيش المصري والشرطة المصرية، وكذلك الترويج لزيادة حالات الوفاة بعددًا من المحافظات المصرية، فضلًا عن الإسقاط على الإجرارءات التي اتخذتها الدولة المصرية ومؤسساتها في مكافحة انتشار الفيروس المشار إليه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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