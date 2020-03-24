مهندسون بجامعة روتجرز الأمريكية يبتكرون جهازا صغيرا يمكنه اكتشاف البكتيريا الضارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ابتكر مهندسون بجامعة روتجرز الأمريكية جهازا صغيرا يمكنه اكتشاف البكتيريا الضارة المقاومة للأدوية في الدم بسرعة، ما يسمح لمتخصصي الرعاية الصحية بتحديد سبب العدوى التي قد تكون قاتلة، واتخاذ ما يلزم لمحاربتها، وفقا للعين.



والبكتيريا المقاومة للأدوية هي مصدر قلق كبير للصحة العامة، وتتسبب على الصعيد العالمي في وفاة ما لا يقل عن 700 ألف شخص كل عام نتيجة للعدوى بها، بما في ذلك 230 ألف حالة، بسبب السل المقاوم للأدوية المتعددة، يمكن أن يرتفع هذا العدد إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويا بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

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ويقوم الجهاز الجديد بعزل البكتيريا المستهدفة واسترجاعها وتركيزها بسرعة من سوائل الجسم، حيث يلتقط نحو 86% منها، وتم نشر دراسة علمية عنه بالعدد الأخير من دورية المواد التطبيقية "ACS Applied Materials and Interfaces".

ويكشف تقرير نشرته جامعة روتجرز، الإثنين، أن الجهاز يحتوي على خرزات مغناطيسية بأحجام مختلفة تم تصميمها لاحتجاز وتركيز واسترداد بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) المقاومة للأدوية، وتم استخدام المساحات الصغيرة بين الخرز لعزل البكتيريا في الجهاز.

ويوضح التقرير أن الجهاز غير مكلف وسهل التصنيع والتشغيل، ما يجعله مثاليا للكشف عن الكائنات الحية المسببة للأمراض في المختبر وأماكن الرعاية الصحية.