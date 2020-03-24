شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الساكسوفون ديبانجو بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانجو في فرنسا جراء إصابته بفيروس كورونا «كوفيد-19»عن 86 عاماً.

وبات ديبانجو أسطورة الأفرو-جاز، أول نجم عالمي يقضي جراء إصابته بالفيروس.

وديبانجو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم «سول ماكوسا» في العام 1972.

وكان هذا العمل أغنية ثانوية في أسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.

ورصدها منسقو الأسطوانات في نيويورك فعرفت نجاحاً كبيراً. واتهم ديبانجو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من اسطوانته «ثريلر». وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عازف الساكسوفون ديبانجو بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.