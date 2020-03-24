نشر مذكرات وودي آلن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أسبوعين على انسحاب دار «هاشيت» للنشر من المشروع، أعلنت دار «أركايد بابليشينج» إصدار مذكرات الفنان والمخرج الأمريكي وودي آلن( 84 عاماً).

وكانت دار «جراند سنترال بابليشينج» التابعة لمجموعة «هاشيت» الحائزة أساساً حقوق نشر الكتاب الذي يحمل عنوان «أبروبوس أوف ناثينج»، أعلنت في الثاني من مارس/ آذار الحالي عن نشر الكتاب قريباً ما أثار مفاجأة كبيرة. غير أن هذا الإعلان المفاجئ أثار موجة استنكار أججها خصوصاً الصحفي والكاتب رونان فارو نجل وودي آلن.

وكان رونان فارو يأخذ على «جراند سنترال بابليشينج» و«هاشيت» عدم التعامل بالحرفية المطلوبة مع هذه المذكرات ولاسيما اتهامات موجهة إلى وودي آلن.