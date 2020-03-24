أبوظبي تضم 14 شركة إلى «التنموية القابضة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت، شركة أبوظبي التنموية القابضة، هويتها الجديدة «القابضة» (ADQ). وتزامن هذا الإعلان مع دخول الشركة مرحلة جديدة من النمو عبر إضافة 14 شركة إلى محفظة أعمالها، ما يرفع عدد الشركات العاملة تحت مظلتها إلى أكثر من 25 شركة تعمل في 11 قطاعاً.

وتشمل الإضافات الأخيرة لمحفظة «القابضة» (ADQ)؛ الشركة القابضة العامة (صناعات)، والتي تعمل الشركات التابعة لها في قطاعات متنوعة منها الأغذية والزراعة والأصول الصناعية، ومن بينها «شركة مجموعة أغذية ش.م.ع» و«شركة الفوعة»، و«شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، و«شركة الإمارات لصناعات الحديد»، و«شركة دبي للكابلات (الخصوصية) المحدودة» (دوكاب) و«شركة أركان لمواد البناء».

ولتعزيز التزامها بتطوير قطاع السياحة في أبوظبي، تم أيضاً نقل أسهم العديد من الفنادق الشهيرة والمرافق والشركات السياحية في أبوظبي إلى محفظة «القابضة» (ADQ)، ويتضمن ذلك «فندق قصر السراب»، و«أنانتارا منتجع فلل اليم»، و«أنانتارا منتجع فلل السهل»، و«منتجع جزر الصحراء وسبا»، وشركة «لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار»، وشركة «بي تو بي للفنادق والعقارات»، وشركة «بارك للاستثمار السياحي» وشركة «الأصول للاستثمار والسياحة»، وشركة «منتجع قرية البري للتطوير». يأتي ذلك في أعقاب البيان الذي صدر عن الشركة مؤخراً والذي أعلنت فيه عن إبرام اتفاق نهائي مع شركة الطيران «ويز إير القابضة»، أكبر شركة للطيران الاقتصادي في أوروبا، لإطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم «ويز إير أبوظبي».

ومن بين الشركات الأخرى التي أضيفت إلى محفظة «القابضة» (ADQ)؛ «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، و«إيمج نيشن أبوظبي» بالإضافة إلى أسهم في «شركة الجرافات البحرية الوطنية» و«شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات».

ومن شأن توسيع محفظة «القابضة» (ADQ) أن يزيد من تركيز أنشطتها في تطوير قطاعات رئيسية مثل الصناعات والأغذية والزراعة والإعلام والخدمات المالية والسياحة والضيافة في الإمارة، حيث يستكمل ذلك الأعمال الحالية للشركة التي تنشط في قطاع المرافق والنقل والخدمات اللوجستية والطيران والعقارات والرعاية الصحية.