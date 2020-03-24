إغلاق «بحيرة خالد» لحظر التجمعات ومنع انتشار «كوفيد 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، وبالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إغلاق بحيرة خالد للحفاظ على صحة الجمهور، بمنع التجمعات، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره.

وقال اللواء سيف الشامسي، رئيس الفريق «في ظل هذه الظروف الراهنة، لا بدّ لجميع أفراد المجتمع من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تصب في مصلحتهم. وعليه ندعو أفراد المجتمع إلى التكاتف والتعاون مع جهود الدولة، ونطالب الجميع بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل وتجنب التجمعات التي تعد السبب الرئيسي لانتقال الفيروس».

فيما أكد ثابت الطريفي، حرص البلدية على تعزير التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة والتنسيق المستمر معها لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى منع التجمعات والبقاء في المنزل، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات، حيث إن هذا الالتزام يعكس قيم الولاء والانتماء اللذين يعدان عاملين رئيسيين في الحد من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن البلدية حرصت على إغلاق الأماكن التي تشهد تجمعات أفراد المجتمع، وعليه أغلقت البلدية جميع الأماكن التابعة لها كالحدائق والشواطئ العامة، إلى جانب تعاونها مع جميع الدوائر الحكومية لمنع التجمعات.

وأوضح مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أن حظر التجمعات من أهم الإجراءات الوقائية وأكثرها نجاعة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن قرار بلدية الشارقة بإغلاق بحيرة خالد ينسجم مع الإجراءات الصحية والوقائية لحكومة الشارقة، التي تمنع انتشار المرض.

وأضاف «قررت «شروق» منع التجمعات في المساحات الخضراء التابعة لواجهة المجاز المائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، الذين نتمنى منهم التزاماً كاملاً».