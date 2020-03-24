مخلوق بحجم حبة الأرز عمره نصف مليار سنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

اكتشف علماء من جامعة كاليفورنيا مخلوقاً صغيراً شبيهاً بالديدان، عاش منذ أكثر من نصف مليار سنة، حيث يتراوح طوله ما بين 2 إلى7 مم وعرضه 2.5 مم، وهو بحجم حبة الأرز.

وأشار الباحثون الى أن المخلوق الذي تم اكتشافه في أستراليا وأطلق عليه اسم «أيكاريا ووروتيا»، هو الكائن الأول الذي تنحدر منه معظم الكائنات الموجودة اليوم.

وأجرى البروفيسور «سكوت إيفانز» والبروفيسورة «ماري دروسر» من جامعة كاليفورنا دراسة على الترسبات القديمة للصخور في أستراليا والتي تعود إلى 555 مليون سنة، وحددت الجحور التي صنعتها المخلوقات الشبيهة بالديدان سابقاً، لكنهم لاحظوا انطباعات بيضاوية ضئيلة بالقرب من بعض الجحور.

وبتمويل من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وباستخدام ليزر ثلاثي الأبعاد لمعرفة ما بداخله، كُشف عن الشكل المنتظم والمتناسق للهيكل الأسطواني ذي الرأس والذيل المميزين.

وقال البروفيسور سكوت: باستخدام المسح ثلاثي الأبعاد علمنا أننا حققنا اكتشافاً مهماً.

وقالت العالمة ماري: جحور أيكاريا أصغر وأقدم حفريات نعثر عليها، وكشفت الرواسب في الجحور أن أيكاريا يتغذى على المواد العضوية المدفونة، وربما يكون يملك فماً وأمعاء.