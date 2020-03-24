وفاة الرسام ألبير أوديرزو أحد مبتكري شخصية «أستيريكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الرسام ألبير أوديرزو أحد مبتكرَي شخصية القصص المصورة الشهيرة «أستيريكس» مع رينيه غوسيني عن عمر ناهز الـ 92 عاماً وفق ما أفادت أوساطه العائلية.

وقال أحد أقاربه، إن ألبير أوديرزو توفي أثناء نومه في منزله في منطقة نويي بضاحية باريس جراء أزمة قلبية، مضيفاً: لقد كان متعباً للغاية منذ أسابيع عدة.

وأكد رئيس معهد رينيه غوسيني ودار «دارغو» الناشرة سابقاً لأعماله إيمار دو شاتنيه، نبأ وفاة الرسام الشهير الذي شكّل من خلال قصص «أستيريكس» المصوّرة ركناً من أركان الثقافة الشعبية الفرنسية.

وقد بيعت 380 مليون نسخة من قصص «أستيريكس» بـ 111 لغة منذ إطلاقها قبل حوالى ستة عقود. واقتُبست هذه القصص في مجالات كثيرة بينها السينما والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو فضلاً عن تكريس مدينة ترفيهية لشخصياتها.

وقد أوجد أوديرزو الرسام الموهوب والمتواضع، مع شريكه غوسيني الذي توفي عام 1977، شخصيات تحولت من كلاسيكيات الثقافة الفرنسية لتنتشر حول العالم.

ومُنذ تقاعده، تولى فنانون آخرون رسم القصص الجديدة لمغامرات «أستيريكس» ورفيقه «أوبيليكس»، مع الحفاظ على روحية الأعمال الأصلية لمبتكرَي الشخصية وأسلوبهما.