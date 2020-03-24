الصين تستعد لإطلاق مركبة فضاء تجريبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء إلى أن الصين تهدف إلى إطلاق مركبة فضائية تجريبية بدون طاقم شهر إبريل/ نيسان المقبل، في إطار برنامج أوسع لرحلات الفضاء لنقل رواد الفضاء إلى محطتها الفضائية في المستقبل. ومن المقرر انطلاق المركبة الفضائية من الجيل الجديد في الرحلة الأولى للصاروخ لونج مارش-5 بي، أكبر صاروخ من نوعه في الصين، من مقاطعة هاينان الجنوبية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن وكالة الفضاء الصينية. وذكرت شينخوا أن المركبة الفضائية يجري تطويرها من أجل تشغيل المحطة الفضائية الصينية واستكشاف الفضاء في رحلات مأهولة في المستقبل. وأشارت إلى أنها ستكون أكبر من مركبة الفضاء الصينية الحالية شنتشو، كما ستكون قابلة لإعادة استخدامها.

وقال يانغ تشينغ، الذي شارك في تصميم المركبة فى الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، إن المهمة ستختبر التقنيات الرئيسية لسفينة الفضاء المأهولة الجديدة مثل السيطرة على إعادة الدخول إلى الغلاف الجوى والحماية من الحرارة وتكنولوجيا الاستعادة». وأضاف: ستضع أساساً لتطوير نقل رواد الفضاء المستقبليين إلى محطة الفضاء الصينية. ويبلغ طول المركبة 8.8 متر ووزنها عند الإقلاع 21.6 طن، وسيكون بإمكانها حمل ستة رواد فضاء، وهو أكثر من الحد الأقصى في شنتشو البالغ ثلاثة أشخاص. وتهدف الصين إلى استكمال محطة فضائية متعددة الوحدات ومأهولة في العام 2022.