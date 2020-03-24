فرط الحرارة المغناطيسي يعالج السرطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



توصلت دراسة جديدة، أجراها علماء روس إلى علاج سرطان القولون، باستخدام أسلوب فرط الحرارة المغناطيسي، وهو أحد الأساليب الجديدة لعلاج السرطان بدرجة حرارة تتراوح بين 41 و43 درجة مئوية، حيث يمكن للحرارة الشديدة أن تتسبب في تشويه البروتينات الخلوية، ما يؤدي إلى تدمير الخلايا السرطانية بسرعة عن طريق درجات الحرارة المرتفعة لجسيمات النانوية، (جزيئات نانو الكوبالت CoFe2O4)، وهي مادة مغناطيسية صلبة ذات قسرية عالية وتمغنط معتدل.

تعتمد الطريقة على الإدخال الانتقائي لعنصر له خصائص مغناطيسية تتفاعل مع الورم، حيث توفر التدفئة مجالاً كهرومغناطيسياً (الذي يؤثر على الجسيمات ذات الشحنة الكهربائية) يُسخن، ما يؤدي إلى تدمير الخلايا السرطانية، والحفاظ على الخلايا السلمية من التلف، حيث أثبتت التجارب على الفئران نجاح التقنية الجديدة 100%.

وأجرى الباحثون تحليلاً مقارناً لتأثير درجات الحرارة المختلفة على نموذجين للأورام الخبيثة، ووجدوا أن خلايا سرطان القولون أكثر حساسية لفرط الحرارة وتموت عند تسخينها في نطاق 41 -43 درجة مئوية، في حين احتاج سرطان الثدي إلى حرارة أعلى، وتلاشت الخلايا السرطانية عند 47 درجة مئوية.