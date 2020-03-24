موقف مجلس الإمارات للإفتاء من الوقاية من "كورونا"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وجه الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كلمة بمناسبة ما يمر به العالم اليوم من تضافر للجهود ضد وباء كورونا، مشيراً إلى أن الدين ليس حاجزاً ضد الوقاية من هذا الوباء، بل هو حافز لها، وأن البحث عن التدابير الدنيوية من نتائج العقول وتجارب البشرية.

وقال ابن بيه: «إننا في وقت يكتسح العالم فيه وباء كورونا الجديد، ويستنفر فيه العالم جهوده للتصدّي له، وأرى أن هذه مناسبة لنؤكّد التصور الإسلامي السليم لمثل هذه الأمور، فإن إيماننا بأن هذه الأوبئة مقادير من عند الله، لا ينافي السعي إلى معالجتها والبحث عن التدابير الدنيوية من نتائج العقول وتجارب البشرية، فمكافحة الأوبئة هي من جنس مكافحة كل ما يؤذي الإنسان كالسباع الضّارية والهوامّ السامة التي يشترك فيها المؤمنون وغير المؤمنين».

وأضاف، أن الكفاح من قدر الله، كما قال الخليفة الراشد عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله، فهذا هو المنطق الصحيح في الإسلام فالتوكل لا ينافي العمل، وإن ترك العمل هو إساءة للأدب مع الله كما يقول أهل التزكية، وهو مخالف للسنّة الكونية وللسنة التشريعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «تداووا يا عباد الله».

هذا ما يجب أن يفهمه الجميع وأن يتصرفوا طبقاً له، فأفضل المتوكلين على الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يتعالج ويعالج، فكل جهد للوقاية والعلاج مطلوب ومرغوب، فهي تدابير أظهرت نجاعتها التجربة العلمية وتزكيها النصوص الشرعية، وهي مقتضى مقاصد الشريعة وقواعدها.