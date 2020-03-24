شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبوظبي: تعليق الرحلات الجوية 26 مارس لمدة أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أفاد مطار أبوظبي الدولي بأنه امتثالًا لتوجيهات حكومة الإمارات سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى المطار بشكل مؤقت ابتداء من 26 مارس الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الشحن والإجلاء الضرورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار أبوظبي: تعليق الرحلات الجوية 26 مارس لمدة أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.