السعودية تعلن تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 676.

وأكد محمد العبدالعالي في مؤتمر صحافي تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية لمقيم أفغاني.

من جهته أشار متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في المؤتمر الصحافي إلى الالتزام الكبير في اليوم الأول من قرار منع التجول.

وشدد على أن وزارة الداخلية ستتصدى للشائعات التي تؤثر على جهود مكافحة كورونا، لافتا إلى أنه يجري تطبيق القانون بكل حزم ضد مروجي الشائعات.



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