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مايكروسوفت تعلن عن ثغرتين في ويندوز تتيح تثبيت برمجيات انتزاع الفدية عبر مستند

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دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشفت شركة مايكروسوفت عن وجود ثغرتين أمنيتين لم يتم إغلاقهما بعد تتيح للقراصنة تنصيب برمجيات خبيثة لاسيما برمجيات انتزاع الفدية في الأجهزة المصابة عن بعد من خلال مستند معدّ خصيصاً للعملية.

تقول الشركة أن الثغرتين موجودتين في مكتبة إدارة خطوط أدوبي Adobe Type Manager Library ويمكن إستغلالهما بواسطة استخدام مستند معدّ بشكل خاص لذلك حيث يحوي خطوط معينة من تطوير أدوبي لأنه لا يتم معالجتها بشكل سليم أثناء فتح المستند واستعراضه.

ويعتبر Adobe Type Manager Library ملف نظام يستخدم لإدارة وتشغيل وعرض الخطوط التي نشرتها شركة أدوبي في المستندات.

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وكانت قد نشرت تقارير حديثة عن استخدام القراصنة لمستندات تتعلق بفيروس كورونا لإقناع المستخدمين بفتحها ومن ثم سرقة بياناتهم.

وتنصح مايكروسوفت بعدم فتح أو تحميل مستندات مجهولة المصدر مهما كان السبب وذلك ريثما يتم إرسال التحديث الأمني.

التدوينة مايكروسوفت تعلن عن ثغرتين في ويندوز تتيح تثبيت برمجيات انتزاع الفدية عبر مستند ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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