سامسونج تغلق مصنعها في الهند بسبب كورونا

كتب - عاصم الأنصاري:
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إغلاقها مؤقتًا أحد مصانعها في الهند، والذي يقع في مدينة نويدا في إقليم أتر برديش، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، وبحسب طلب الحكومة الهندية، قالت الشركة: "إن المصنع سيُغلق حتى 25 مارس الجاري.
وكانت "سامسونج" أعلنت سابقًا إغلاق مصنعها في مدينة جوي بكوريا الجنوبية، ولا يزال مصنع الشركة الكائن في تايوان مفتوحًا.
وقال رئيس الاتصالات المؤسسية لدى "سامسونج الهند"، بارثا غوش: "إن الشركة المصنعة قررت تعليق عمليات التصنيع حاليًا، وطلبت من الموظفين في مكاتب المبيعات والتسويق والبحث والتطوير في جميع أنحاء الهند العمل من المنزل".
جدير بالذكر، أن شركة "إل جي" الكورية الجنوبية ستلتزم أيضًا بطلب الحكومة الهندية، وستغلق مصنعين لها في الهند، ولكنهما سيظلان مغلقان حتى نهاية شهر مارس الجاري.
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